Чесноков — о сопернике Рублёва: скорее он сделает себе харакири, чем легко сдастся Андрею

Заслуженный мастер спорта России Андрей Чесноков рассказал про соперников российских теннисистов на Играх в Токио.

«Всем ребятам без исключения будет несладко. Даже в первом круге каждому из наших игроков надо играть на всю катушку. Медведеву придётся сражаться с Бубликом — это не такой проходной двор. Ситуация зависит ещё и от того, с какой ноги встанет Бублик, как у него будет настроение, потому что у него может попадать абсолютно всё. Хотя у него будет плохое настроение, ведь там же нет публики. Он любит играть на публику, а так как её нет, он завянет. Он любитель делать клоунаду, в этом порыве он нравится публике, расцветает, начинает фантастически играть. Тут хлопать ему никто не будет, поэтому он может завянуть раньше времени.



Что касается Рублёва, Нисикори в первом круге, да ещё и дома, в Японии — это очень серьёзно. Если взять другой любой турнир в той же Европе, я был бы уверен, что Рублёв выиграет, но здесь для японца домашняя Олимпиада. Скорее он сделает себе харакири, чем легко сдастся Андрею. Хачанову тоже достался японец. Карену придётся очень сильно поработать. Японец Нисиока — это совсем не подарок», — сказал Андрей Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.



Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.