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Вероника Кудерметова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA

В обновлённом рейтинге WTA от 26 июля российская теннисистка Вероника Кудерметова поднялась на 32-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.



Рейтинг WTA. 26 июля

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9635.

2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7336.

3 (3). Арина Соболенко (Беларусь) — 6965.

4 (4). Софья Кенин (США) — 5640.

5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 5331.

6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5125.

7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4975.

8 (8). Ига Свёнтек (Польша) — 4695.

9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4165.

10 (10). Симона Халеп (Румыния) — 4115.

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18 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3420...

31 (31). Дарья Касаткина (Россия) — 2090.

32 (33). Вероника Кудерметова (Россия) — 2040...

34 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 2000...

44 (43). Светлана Кузнецова (Россия) — 1693...

55 (54). Людмила Самсонова (Россия) — 1341...

81 (83). Анна Блинкова (Россия) — 985...

87 (89). Варвара Грачёва (Россия) — 928.

88 (91). Вера Звонарёва (Россия) — 922...

95 (86). Анастасия Потапова (Россия) — 863.