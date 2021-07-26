Даниил Медведев — о Фабио Фоньини: он очень крутой игрок, матчи с ним всегда сложные

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящей встречи с итальянцем Фабио Фоньини в третьем круге олимпийского турнира в Токио.

«Он очень крутой игрок. Мы много играли. Я сейчас считал и удивился — пять раз встречались. Я четыре раза выиграл, а один — проиграл, но все матчи были тяжёлые, он способен с ходу начинать играть в свой очень быстрый теннис. Неприятный игрок, но, если я сумею показать свою игру, у меня будут все шансы.

Сейчас я ещё не думаю, как буду играть. Скорее думаю о том, как бы побыстрее всё сделать и вернуться в деревню», — приводит слова Медведева Telesport.

Напомним, сегодня Даниил Медведев обыграл Сумита Нагала (Индия) во втором круге, а Фабио Фоньини оказался сильнее Егора Герасимова (Республика Беларусь).