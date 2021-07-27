«Не такая уж и крупная сенсация». Тарпищев — о вылете Наоми Осаки с Олимпиады в Токио

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение японки Наоми Осаки в третьем круге олимпийского турнира в Токио.

«Я бы не сказал, что вылет Осаки — сенсация, у девушек 12 человек имеют равные шансы. А Вондроушова играет разнообразно, её игра подходит под Наоми. Японку задушила ответственность в первом сете, она играет дома и нужно выиграть. Осака уработалась, и ей чуть-чуть не хватило, чтобы переломить ход поединка. Опять же, всё в нюансах и висит в одном или двух очках. Повторюсь, не такая уж и крупная сенсация. Вондроушова играет в непростой теннис, она в когорте ведущих разнообразнее всех. Маркета показала один из своих лучших теннисов и заслужила победу над Наоми», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.