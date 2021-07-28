Украинка Элина Свитолина вышла в полуфинал олимпийского теннисного турнира в Токио

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на олимпийском турнире в Токио под четвёртым номером, вышла в полуфинал, обыграв представительницу Италии Камилу Джорджи со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту.

Элина 6 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в финал Свитолина поспорит с победительницей матча Паула Бадоса (Испания) — Маркета Вондроушова (Чехия).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.