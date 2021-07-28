Веснина и Кудерметова разгромили украинок и вышли в полуфинал ОИ-2020 в парном разряде

Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова вышли в полуфинал олимпийского турнира в Токио (Япония) в парном разряде, разгромив украинок Надежду и Людмилу Киченок со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час.

Елена и Вероника 6 раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету украинок 2 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в финал Веснина и Кудерметова поспорят с победительницами матча Барбора Крейчикова / Катержина Синякова (Чехия, 1) — Эшли Барти / Сторм Сэндерс (Австралия, 6).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.