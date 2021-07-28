Баутиста-Агут за 3 часа 5 минут проиграл во втором круге турнира ATP-250 в Кицбюэле

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут, посеянный на турнире ATP-250 в Кицбюэле (Австрия) под вторым номером, не сумел выйти в четвертьфинал, проиграв соотечественнику Педро Мартинесу-Портеро со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 5:7. Продолжительность противостояния составила 3 часа 5 минут.

Баутиста-Агут 4 раза подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 7 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в полуфинал Мартинес-Портеро поспорит со словаком Йозефом Коваликом, пробившимся в основную сетку через квалификацию.

В 2020 году победителем этих соревнований стал серб Миомир Кецманович. В финальном матче он обыграл немца Янника Ханфмана со счётом 6:4, 6:4.