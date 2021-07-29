Андрей Рублёв: если хочешь выигрывать, нужно играть через слабые места соперника

Российский теннисист Андрей Рублёв, выступающий в миксте вместе с Анастасией Павлюченковой, прокомментировал победу над японцами Эной Шибахара и Беном Маклакланом в четвертьфинале Олимпийских игр – 2020 в Токио.
«Хотел рисковать, но потом две суперподачи сделал японец и счёт стал уже 0:3. Затем подавала Настя, и они опять здорово сыграли — уже 0:5 из ниоткуда, за секунду. Но такое случается, слава богу, мы собрались и отыграли тай-брейк. Очень здорово подавали, агрессивно, как надо.
Это спорт. Если хочешь выигрывать, нужно играть через слабые места соперника. Можно, даже нужно быть агрессивным. Это нормально. Все так делают, не я один так играю. Посмотрим, как сложится дальше игра.
Для меня это четвёртый матч, чувствую себя хорошо, будем стараться и дальше», — приводит слова Рублёва «Матч ТВ».
За выход в финал Павлюченкова и Рублёв сыграют с австралийцами Эшли Барти и Джоном Пирсом.
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