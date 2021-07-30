Прошла жеребьёвка турнира в Вашингтоне, где сыграет Рафаэль Надаль

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-500, который пройдёт в Вашингтоне (США) со 2 по 8 августа.
Первым сеяным соревнований стал 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль. Он начнёт турнир со второго круга, где сыграет с победителем матча Джек Сок (США) – Йосихито Нисиока (Япония). Отметим, что это первый турнир Надаля после выступления на «Ролан Гаррос-2021».
Второй номер посева у канадца Феликса Оже-Альяссима, во втором круге он сыграет либо с Андреасом Сеппи (Италия), либо с победителем квалификации. Также среди сеяных оказались — австралиец Алекс де Минор (3), болгарин Григор Димитров (4), итальянец Янник Синнер (5), британец Даниэль Эванс (6) и другие.
Ранее с турнира в Вашингтоне снялись два россиянина – Карен Хачанов и Аслан Карацев.
Призовой фонд соревнований в Вашингтоне составил более $ 2 млн. Его действующим победителем является австралиец Ник Кирьос.
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