Первый после Надаля. Юный испанец Алкарас пошёл по пути Короля грунта

Знаменитый испанец Рафаэль Надаль завоевал свой первый титул ATP в возрасте 18 лет, 2 месяцев и 12 дней. Это произошло на турнире в Сопоте в 2004 году. Только что его юный Карлос Алкарас, которого часто сравнивают с его знаменитым соотечественником, победил на соревновании в Умаге. В воскресенье, 25 июля, испанцу было 18 лет, 2 месяца и 20 дней. Таким образом, Карлос стал первым после Надаля самым юным чемпионом в ATP-туре. Можно ли говорить, что Алкарас пошёл по пути Короля грунта?

Открытый чемпионат Хорватии имеет богатую историю. Впервые он состоялся в 1990 году и тогда ещё назывался Открытым чемпионатом Югославии. До распада СССР тут успел выиграть советский теннисист Дмитрий Поляков (1991), завоевав свой единственный титул ATP за всю карьеру. В новом веке стали побеждать россияне: одним титулом отметились Николай Давыденко (2009) и Андрей Рублёв (2017). Кстати, Давыденко в финале оказался сильнее Хуана-Карлоса Ферреро – будущего тренера чемпиона-2021.



Под первым номером в Умаге был посеян еще один испанец, Альберт Рамос-Виньолас. Он не без труда прошел в стартовом матче хорватского обладателя уайлд-кард Дуе Айдуковича – 7:5, 6:4. В этой встрече произошел забавный эпизод: судья ударился головой о крышу вышки.

Рамос-Виньолас в итоге дошёл до полуфинала, но там не справился с Алькарасом, уступив ему со счетом 2:6, 6:7 (3:7). Остановить молодого испанца в финале вознамерился 35-летний Ришар Гаске, но он слишком выложился в матче с Даниэлем Альтмайером – 7:6 (7:2), 3:6, 6:3. Француз добыл победу только по истечении 3 часов 11 минут! Немец навязал своему более грозному сопернику настоящую борьбу и выполнил один из лучших ударов всего полуфинала: мяч полетел по высокой траектории, но при этом оказался укороченным с сумасшедшим вращением.

Ришар же в своём первом матче против Алессандро Джаннесси (7:6 (7:4), 6:4) напомнил о своём очень изящном и красивом одноручном ударе слева.

Болельщиков, которых мы увидели на матче Альтмайера и Душана Лайовича (6:2, 6:4), скорее, можно было бы встретить на игре Джаннесси, но любители тенниса в майках сборной Италии и «Бостона» выбрали именно встречу немца и серба.

В решающем матче уставший Гаске ничего не смог противопоставить Алкарасу – 6:2, 6:2. Карлос завоевал свой первый титул ATP и теперь заставит говорить о себе ещё сильнее. Чемпион сразу после победы побежал обниматься со своей командой и прежде всего с тренером Ферреро.

Опыта финалов и поднятия кубков над головой у Карлоса пока совсем мало. Да, Алкарас парень мощный, но и он с трудом удержал огромный трофей. В какой-то момент, как показалось, кубок летел на хорватский грунт, заволновался даже один из организаторов, но испанец чётко поймал его до касания с землёй.

На новой неделе в календаре ATP запланированы два турнира: в Кицбюэле и Атланте. На австрийский чемпионат заявлен Каспер Рууд, который выиграл параллельный турнир в Гштааде. В составе Атланты выделим Милоша Раонича, Янника Синнера, Кэмерона Норри и Райлли Опелку.