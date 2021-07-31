Подозреваемая в договорном матче теннисистка Яна Сизикова вышла замуж

Российская теннисистка Яна Сизикова вышла замуж. Об этом стало известно из «инстаграма» спортсменки.

Подозреваемая в участии в договорном матче Яна Сизикова вышла замуж Фото: https://www.instagram.com/yana_sizikova/

Свадьба состоялась 29 июля, избранником Сизиковой стал бывший теннисист, тренер Александр Кунин. На торжестве присутствовали российские теннисистки – Анна Калинская и Анастасия Потапова.

Публикация доступна в «инстаграме» Анны Калинской.

Напомним, в июне 2021 года Сизикова была задержана полицией Парижа по подозрению в умышленном проигрыше матча на «Роллан Гаррос» в 2020 году. Спустя сутки девушки отпустили, однако дело до сих пор не закрыто.

В 2020 году французских следователей привлёк матч Сизиковой и американки Мэдисон Бренгл в первом круге парного «Ролан Гаррос», где их соперницами были румынки Андреа Миту и Патрисия-Мария Циг. Румынки выиграли матч со счётом в двух сетах 7:6 (10:8), 6:4. Полиция изучала события пятого гейма второго сета. В нём Сизикова допустила две двойные ошибки, в то время как объём ставок на победу Циг и Миту именно в этом гейме зашкаливал до аномальных по меркам парного тенниса нескольких сотен тысяч евро.

26-летняя Сизикова — победительница одного турнира категории WTA в парном разряде и 43 соревнований под эгидой ITF.