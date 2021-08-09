Потапова обыграла Младенович и вышла в основную сетку турнира в Монреале
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Российская теннисистка Анастасия Потапова пробилась в основную сетку турнира в Монреале. В финале квалификации она обыграла представительницу Франции Кристину Младенович со счетом 7:6 (7:5), 6:2.
Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. Россиянка совершила 3 подачи навылет, реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов и допустила две двойные ошибки. Младенович, в свою очередь, сделала 1 эйс, реализовала 2 из 4 брейк-пойнта и записала на свой счёт 6 двойных ошибок.
Турнир в Монреале состоится с 9 по 15 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1,8 млн. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.
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