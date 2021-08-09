Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова узнали соперниц на турнире в Монреале

Стало известно распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира в Монреале (Канада). Россиянка Анастасия Потапова в первом круге сыграет с американкой Шелби Роджерс. Анастасия Павлюченкова встретится с француженкой Каролин Гарсией.

Монреаль. Женщины. Распределение победительниц квалификации

Элисон Ван Эйтванк (Бельгия, Q) — Донна Векич (Хорватия).

Терезе Мартинцова (Чехия, Q) — Аманда Анисимова (США, Q).

Осеан Доден (Франция, Q) — Каролина Мухова (Чехия, 14).

Анастасия Потапова (Россия, Q) — Шелби Роджерс (США).

Каролин Гарсия (Франция, Q) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 10).

Хэрриет Дарт (Великобритания, Q) — Лейла Фернандес (Канада, WC).

Клара Бюрель (Франция, Q) — Онс Жабер (Тунис, 13).

Матчи основной сетки начнутся сегодня, 9 августа.