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Стефанос Циципас обошёл Рафаэля Надаля и впервые стал третьей ракеткой мира

Стефанос Циципас обошёл Рафаэля Надаля и впервые стал третьей ракеткой мира
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В обновлённом рейтинге ATP от 9 августа грек Стефанос Циципас обошёл испанца Рафаэля Надаля и впервые в карьере стал третьей ракеткой мира. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. Лучший из россиян, Даниил Медведев, занимает вторую строчку.

Рейтинг АТР. 9 августа
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 113.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9643.
3 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 8115.
4 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 7315.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 7183.
6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 6915.
7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 6005.
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 5533.
9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 4215.
10 (10). Денис Шаповалов (Канада) — 3625.
...
22 (23). Аслан Карацев (Россия) — 2287...
29 (25). Карен Хачанов (Россия) — 1920.

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