Бьянка Андрееску прокомментировала свой первый матч после Уимблдона

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску, снявшаяся с Олимпиады в Токио, прокомментировала победу в матче второго круга турнира в Монреале (Канада). Андрееску обыграла представительницу Великобритании Хэрриет Дарт со счётом 6:1, 3:6, 6:3.
«Это был очень эмоциональный момент. У меня мурашки побежали, когда я выходила на корт. Когда зрители так долго шумят, это просто сумасшедшее чувство. Я так рада, что турнир удалось провести. Давление всегда будет, но я использую его в своих интересах, особенно здесь, дома. Поддержка болельщиков действительно помогает мне. Выиграешь или проиграешь, я знаю, что они всегда будут со мной, так что это определённо снимает большое давление.
Я думаю, что начала матч очень, очень хорошо. Затем был момент, когда я попробовала другую игру. Я думаю, что это был ключевой момент, когда всё поменялось местами, и Хэрриет начала хорошо играть. Во втором сете она подняла свой уровень. Ближе к концу матча противостояние стало нести психологический характер», — приводит слова Андрееску WTA.
Соревнование в Монреале является для Бьянки первым турниром после Уимблдона. Она защищает свой прошлогодний титул.
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