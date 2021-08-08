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Прошла жеребьёвка турнира в Монреале, где сыграют Соболенко, Павлюченкова и Свитолина

Прошла жеребьёвка турнира в Монреале, где сыграют Соболенко, Павлюченкова и Свитолина
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Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-1000, который пройдёт в Монреале (Канада) с 9 по 15 августа.

Возглавила посев турнира третья ракетка мира, белоруска Арина Соболенко, она вступит в борьбу во втором круге, где сыграет с победительницей матча Слоан Стивенс (США) – Даяна Ястремская (Украина). Второй сеяной стала канадка Бьянка Андрееску, третьей – украинка Элина Свитолина.

В основную сетку Монреаля попали четыре россиянки – Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова.

В первом круге десятая сеяная Павлюченкова сыграет с квалифаером, Касаткиной предстоит встреча с представительницей Хорватии Петрой Мартич, Самсонова поборется с 12-м номером посева Еленой Рыбакиной из Казахстана, а Кудерметова – с Юлией Путинцевой (Казахстан).

Призовой фонд турнира в Монреале составил более $ 1,8 млн. Его действующей победительницей является Бьянка Андрееску.

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