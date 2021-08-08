Прошла жеребьёвка турнира в Монреале, где сыграют Соболенко, Павлюченкова и Свитолина

Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-1000, который пройдёт в Монреале (Канада) с 9 по 15 августа.
Возглавила посев турнира третья ракетка мира, белоруска Арина Соболенко, она вступит в борьбу во втором круге, где сыграет с победительницей матча Слоан Стивенс (США) – Даяна Ястремская (Украина). Второй сеяной стала канадка Бьянка Андрееску, третьей – украинка Элина Свитолина.
В основную сетку Монреаля попали четыре россиянки – Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова.
В первом круге десятая сеяная Павлюченкова сыграет с квалифаером, Касаткиной предстоит встреча с представительницей Хорватии Петрой Мартич, Самсонова поборется с 12-м номером посева Еленой Рыбакиной из Казахстана, а Кудерметова – с Юлией Путинцевой (Казахстан).
Призовой фонд турнира в Монреале составил более $ 1,8 млн. Его действующей победительницей является Бьянка Андрееску.
- 8 августа 2021
-
12:52
-
02:55
-
00:44
- 7 августа 2021
-
21:49
-
21:18
-
20:20
-
02:35
- 6 августа 2021
-
23:34
-
22:35
-
14:43
-
13:41
-
13:20
-
12:57
-
12:07
-
11:30
-
11:30
-
10:37
-
10:33
-
09:45
-
04:25
- 5 августа 2021
-
23:44
-
23:06
-
21:13
-
16:54
-
14:49
-
11:09
-
09:30
-
07:36
-
02:37
-
01:54
-
00:36
- 4 августа 2021
-
23:58
-
23:26
-
22:48
-
20:49