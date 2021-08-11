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Каспер Рууд, выигравший турнир в Кицбюэле, одержал 13-ю победу подряд

Каспер Рууд, выигравший турнир в Кицбюэле, одержал 13-ю победу подряд
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Норвежский теннисист Каспер Рууд, посеянный на «Мастерсе» в Торонто (Канада) под шестым номером, выиграл свой 13-й матч подряд. Во втором круге он победил представителя Хорватии Марина Чилича со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

В 2021 году 22-летний уроженец Осло стал победителем турниров ATP-250 в Кицбюэле, Гштааде, Бостаде и Женеве. Своё последнее поражение в одиночном разряде Каспер потерпел 30 июня в матче первого круга Уимблдона с австралийцем Джорданом Томпсоном со счётом 6:7 (6:8), 6:7 (3:7), 6:2, 6:2, 2:6.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто Рууд поспорит с сербом Душаном Лайовичем. Встреча состоится завтра, 12 августа.

Турнир в Торонто завершится 15 августа. Под первым номером на этом турнире посеян россиянин Даниил Медведев.

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