Рублёв не сумел выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто, уступив Иснеру

Российский теннисист Андрей Рублёв не сумел выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Торонто. В матче третьего круга соревнований Рублёв уступил американцу Джону Иснеру со счётом 5:7, 6:7 (5:7). Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.

Рублёв десять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не использовал ни одну из четырёх возможностей взять подачу соперника. Иснер подал двадцать эйсов, один раз ошибся на подаче и реализовал один брейк-пойнт из семи.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Рублёв – Иснер на «Мастерсе» в Торонто.

За выход в полуфинал «Мастерса» в Торонто Иснер сыграет с победителем матча между 11-м сеяным французом Гаэлем Монфисом и лаки-лузером американцем Фрэнсисом Тиафо. В начале августа Иснер стал победителем турнира категории АТР-250 в Атланте.