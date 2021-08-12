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Рублёв не сумел выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто, уступив Иснеру

Рублёв не сумел выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто, уступив Иснеру
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Российский теннисист Андрей Рублёв не сумел выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Торонто. В матче третьего круга соревнований Рублёв уступил американцу Джону Иснеру со счётом 5:7, 6:7 (5:7). Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.

Рублёв десять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не использовал ни одну из четырёх возможностей взять подачу соперника. Иснер подал двадцать эйсов, один раз ошибся на подаче и реализовал один брейк-пойнт из семи.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Рублёв – Иснер на «Мастерсе» в Торонто.

За выход в полуфинал «Мастерса» в Торонто Иснер сыграет с победителем матча между 11-м сеяным французом Гаэлем Монфисом и лаки-лузером американцем Фрэнсисом Тиафо. В начале августа Иснер стал победителем турнира категории АТР-250 в Атланте.

Торонто. 3-й круг
12 августа 2021, четверг. 19:50 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 5  
7 		7 7  
         
Джон Иснер
30
США
Джон Иснер
Д. Иснер
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