Циципас — о поздравлении с днём рождения на корте: рад, что напомнили мне о возрасте

Греческий теннисист Стефанос Циципас, отметивший 23-й день рождения во время выступления на турнире в Торонто (Канада), рассказал, как относится к своему возрасту.



«У меня нет цели в зависимости от возраста. Каждый год ставлю перед собой цели, которые от возраста не зависят. В этом году я выполнил много задач. И у меня есть ещё несколько месяцев, чтобы выполнить все. Это меня мотивирует. У меня есть всё, чтобы хорошо закончить сезон. Вообще стараюсь особо не думать об этом. Просто играю в теннис — и этого достаточно.

Поздравления на корте от организаторов — одно из самых приятных ощущений, которые можно испытать. Я рад, что они не забыли — и напомнили мне про возраст. Иногда хочется думать, что мне на пять лет меньше. Иногда мне хочется, чтобы мне было 16, а не 23, но ничего страшного. Я смирился с этим и двигаюсь дальше», — сказал Циципас на пресс-конференции.