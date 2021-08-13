Циципас поделился ожиданиями от матча с Руудом, который выиграл 4 турнира ATP-250 за год

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал об ожиданиях от матча с норвежцем Каспером Руудом в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто. В 2021 году 22-летний уроженец Осло стал победителем турниров ATP-250 в Кицбюэле, Гштааде, Бостаде и Женеве.

«Каспер в последнее время стабильно добивается прогресса. Он великолепно провёл грунтовый сезон. Он здорово подаёт, отлично выполняет первый удар после подачи. Думаю, он один из лучших игроков в плане подачи и первых трёх ударов после неё. Мне нужно будет уделить этому внимание и оказывать давление. С нетерпением жду этой битвы. Мы уже встречались с Руудом раньше. Играть с ним непросто», — цитирует Циципаса официальный сайт тура.

Турнир в Торонто завершится 15 августа.