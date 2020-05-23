Грек Циципас – о русском дедушке: он играл вместе с Яшиным. Жаль, что мы не встретились

«Русские очень жёсткие, от них мне досталась прочность»

Греческий теннисист Стефанос Циципас в очередном интервью рассказал о своих предках. По мнению шестой ракетки мира, характер ему помогла закалить русская кровь. В качестве примера Циципас привёл своего деда — советского футболиста Сергея Сальникова, ставшего чемпионом Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне (Австралия). «Чтобы стать профессиональным теннисистом, нужна внутренняя прочность. Она у меня есть, и я думаю, что это моя русская часть. Русские очень жёсткие, это их культура. Греческая сторона — это скорее про самовыражение, про философствование. Свою креативность я унаследовал из Греции», — сказал Циципас.

Циципас никогда не скрывал своих корней, да и это было бы сложно сделать, учитывая, что сам Стефанос неплохо говорит на русском, да и рядом с ним зачастую бывает его мать — известная советская теннисистка Юлия Сальникова. Циципас впитал в себя русскую и греческую культуры. Его мать хоть и рано уехала из России, но сохранила связь с родиной, о чём она всегда говорит в интервью. И этот микс даёт хорошие плоды. 21-летний Циципас уже стал самым юным победителем Итогового чемпионата ATP с 2001 года. Турнир он выиграл в прошлом сезоне, попутно победив своего принципиального соперника россиянина Даниила Медведева (об их конфликтах давайте, всё же, умолчим), швейцарца Роджера Федерера, самого титулованного игрока в истории, и австрийца Доминика Тима, которого многие считают главным претендентом на доминирование в мировом теннисе после ухода «Большой тройки».



Итоговый турнир ATP.



Стефанос охотно общается с российской прессой, поддерживает отношения с русскими теннисистами (опять же, вынесем за скобки Медведева). Так, на днях он на русском поздравил с 24-летием Карена Хачанова. Трогательно, не правда ли?

Олимпийский чемпион в составе советской сборной

В том интервью о русских корнях Циципас посетовал, что ему так и не довелось встретиться со своим прославленным предком. Так кем же был Сергей Сальников? Футболист добился немалых успехов на уровне сборной СССР и в клубном футболе. Так, он завоевал золотую олимпийскую медаль, поиграл за московские «Спартак», «Динамо» и ленинградский «Зенит». Сальников — трёхкратный чемпион СССР, пять раз он становился обладателем Кубка страны и четырежды признавался лучшим футболистом сезона в СССР.

Наши повсюду. Советские корни мирового тенниса Теннисисты с советскими корнями есть везде. Некоторые уже многого добились. Расскажем о самых известных игроках, имеющих отношение к России.

Вообще, неудивительно, что Стефанос среди всех достижений дедушки отметил именно золото Олимпийских игр. Недавно в одном из интервью Циципас признался, что завоевание золотой медали Олимпиады для него является главной целью, сопоставимой с выигрышем турнира «Большого шлема». Как пояснил сам Стефанос, у него особое отношение к Олимпийским играм. Да и какое другое отношение к Олимпиаде может быть у любого грека?

Карьера Сергея Сальникова была яркой. В историю советского футбола он вошёл, как один из самых техничных игроков. Именно такую характеристику форварду дал Лев Филатов в книге «Форварды». Дед Циципаса был влюблён в футбол. Дети Сергея Сальникова рассказывают, что их отец практически никогда не расставался с мячом: жонглировал дома в узеньком советском корридорчике, играл с мальчишками во дворе, а уже после окончания карьеры частенько выходил на улицу, чтобы побить мячом об стенку.

Сальников в итоге стал тренером, работал в «Спартаке», юношеской сборной СССР, даже съездил в Афганистан, где тренировал местный клуб и сборную, но в итоге в полной мере раскрыть свой потенциал так и не смог. Планы оборвала внезапная смерть на 59-м году жизни. Зато, вполне вероятно, теперь боевой дух, упорство и техника Сальникова находят продолжение в Циципасе — самом молодом игроке среди ведущих представителей Next Gen. В 2021 году, если в итоге состоятся Олимпийские игры в Токио, Циципас сделает всё, чтобы повторить триумф своего деда. Поболеть за него уж точно стоит.