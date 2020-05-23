Грек Циципас – о русском дедушке: он играл вместе с Яшиным. Жаль, что мы не встретились

«Русские очень жёсткие, от них мне досталась прочность»
Греческий теннисист Стефанос Циципас в очередном интервью рассказал о своих предках. По мнению шестой ракетки мира, характер ему помогла закалить русская кровь. В качестве примера Циципас привёл своего деда — советского футболиста Сергея Сальникова, ставшего чемпионом Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне (Австралия). «Чтобы стать профессиональным теннисистом, нужна внутренняя прочность. Она у меня есть, и я думаю, что это моя русская часть. Русские очень жёсткие, это их культура. Греческая сторона — это скорее про самовыражение, про философствование. Свою креативность я унаследовал из Греции», — сказал Циципас.
Циципас никогда не скрывал своих корней, да и это было бы сложно сделать, учитывая, что сам Стефанос неплохо говорит на русском, да и рядом с ним зачастую бывает его мать — известная советская теннисистка Юлия Сальникова. Циципас впитал в себя русскую и греческую культуры. Его мать хоть и рано уехала из России, но сохранила связь с родиной, о чём она всегда говорит в интервью. И этот микс даёт хорошие плоды. 21-летний Циципас уже стал самым юным победителем Итогового чемпионата ATP с 2001 года. Турнир он выиграл в прошлом сезоне, попутно победив своего принципиального соперника россиянина Даниила Медведева (об их конфликтах давайте, всё же, умолчим), швейцарца Роджера Федерера, самого титулованного игрока в истории, и австрийца Доминика Тима, которого многие считают главным претендентом на доминирование в мировом теннисе после ухода «Большой тройки».
Итоговый турнир ATP.
Стефанос охотно общается с российской прессой, поддерживает отношения с русскими теннисистами (опять же, вынесем за скобки Медведева). Так, на днях он на русском поздравил с 24-летием Карена Хачанова. Трогательно, не правда ли?
Олимпийский чемпион в составе советской сборной
В том интервью о русских корнях Циципас посетовал, что ему так и не довелось встретиться со своим прославленным предком. Так кем же был Сергей Сальников? Футболист добился немалых успехов на уровне сборной СССР и в клубном футболе. Так, он завоевал золотую олимпийскую медаль, поиграл за московские «Спартак», «Динамо» и ленинградский «Зенит». Сальников — трёхкратный чемпион СССР, пять раз он становился обладателем Кубка страны и четырежды признавался лучшим футболистом сезона в СССР.
Вообще, неудивительно, что Стефанос среди всех достижений дедушки отметил именно золото Олимпийских игр. Недавно в одном из интервью Циципас признался, что завоевание золотой медали Олимпиады для него является главной целью, сопоставимой с выигрышем турнира «Большого шлема». Как пояснил сам Стефанос, у него особое отношение к Олимпийским играм. Да и какое другое отношение к Олимпиаде может быть у любого грека?
Карьера Сергея Сальникова была яркой. В историю советского футбола он вошёл, как один из самых техничных игроков. Именно такую характеристику форварду дал Лев Филатов в книге «Форварды». Дед Циципаса был влюблён в футбол. Дети Сергея Сальникова рассказывают, что их отец практически никогда не расставался с мячом: жонглировал дома в узеньком советском корридорчике, играл с мальчишками во дворе, а уже после окончания карьеры частенько выходил на улицу, чтобы побить мячом об стенку.
Сальников в итоге стал тренером, работал в «Спартаке», юношеской сборной СССР, даже съездил в Афганистан, где тренировал местный клуб и сборную, но в итоге в полной мере раскрыть свой потенциал так и не смог. Планы оборвала внезапная смерть на 59-м году жизни. Зато, вполне вероятно, теперь боевой дух, упорство и техника Сальникова находят продолжение в Циципасе — самом молодом игроке среди ведущих представителей Next Gen. В 2021 году, если в итоге состоятся Олимпийские игры в Токио, Циципас сделает всё, чтобы повторить триумф своего деда. Поболеть за него уж точно стоит.
- 23 мая 2020
-
18:10
-
17:38
-
17:36
-
16:19
-
15:38
-
13:59
-
11:52
-
10:12
-
00:59
- 22 мая 2020
-
23:52
-
21:48
-
19:24
-
18:48
-
18:17
-
17:40
-
16:18
-
16:10
-
15:37
-
14:17
-
13:28
-
12:29
-
12:04
-
11:41
-
11:23
-
10:56
-
10:07
-
09:54
-
01:00
-
00:50
-
00:18
- 21 мая 2020
-
23:45
-
22:05
-
19:47
-
18:54
-
17:57