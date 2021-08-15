Самсонова вышла в основную сетку турнира в Цинциннати, обыграв Блинкову

Российская теннисистка Людмила Самсонова сыграет в основной сетке турнира категории WTA-1000 в Цинциннати. В финале квалификации Самсоноваа нанесла поражение соотечественнице Анне Блинковой со счётом 7:5, 7:6 (7:1). Встреча продолжалась 1 час 55 минут.

Самсонова 12 раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. Блинкова подала два эйса, восемь раз ошиблась на подаче и взяла четыре подачи соперницы.

В основной сетке также сыграют россиянки Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова. Лидером посева стала первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии.

Под вторым номером посеяна японка Наоми Осака. В числе сеяных также белоруска Арина Соболенко (3), украинка Элина Свитолина (4) и чешка Каролина Плишкова (5).