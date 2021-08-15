Самсонова вышла в основную сетку турнира в Цинциннати, обыграв Блинкову

Российская теннисистка Людмила Самсонова сыграет в основной сетке турнира категории WTA-1000 в Цинциннати. В финале квалификации Самсоноваа нанесла поражение соотечественнице Анне Блинковой со счётом 7:5, 7:6 (7:1). Встреча продолжалась 1 час 55 минут.
Самсонова 12 раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. Блинкова подала два эйса, восемь раз ошиблась на подаче и взяла четыре подачи соперницы.
В основной сетке также сыграют россиянки Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова. Лидером посева стала первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии.
Под вторым номером посеяна японка Наоми Осака. В числе сеяных также белоруска Арина Соболенко (3), украинка Элина Свитолина (4) и чешка Каролина Плишкова (5).
- 15 августа 2021
-
20:48
-
14:42
-
12:41
-
10:29
-
09:35
-
09:23
-
04:55
-
04:42
-
04:06
-
03:30
-
01:03
- 14 августа 2021
-
21:51
-
21:12
-
18:52
-
16:59
-
15:08
-
13:56
-
12:09
-
10:37
-
10:16
-
09:54
-
09:26
-
04:34
- 13 августа 2021
-
23:22
-
23:06
-
21:56
-
21:29
-
21:11
-
14:57
-
14:28
-
14:05
-
13:34
-
12:40
-
12:36
-
12:33