Дарья Касаткина проиграла Барборе Крейчиковой в первом круге турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), который продлится до 22 августа.
В стартовом матче Касаткина в двух сетах проиграла девятой сеяной, представительнице Чехии Барборе Крейчиковой со счётом 3:6, 2:6. Встреча продлилась 1 час 13 минут. Касаткина 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и не использовала ни одного брейк-пойнта из 3 заработанных. На счету Крейчиковой — 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.
В следующем раунде Крейчикова встретится с победительницей матча Даяна Ястремская (Украина) — Кэти Макнелли (США).
Действующей победительницей турнира в Цинциннати является белоруска Виктория Азаренко. Призовой фонд текущих соревнований составил $ 2 114 989.
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