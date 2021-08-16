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Дарья Касаткина проиграла Барборе Крейчиковой в первом круге турнира в Цинциннати

Дарья Касаткина проиграла Барборе Крейчиковой в первом круге турнира в Цинциннати
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Российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), который продлится до 22 августа.

В стартовом матче Касаткина в двух сетах проиграла девятой сеяной, представительнице Чехии Барборе Крейчиковой со счётом 3:6, 2:6. Встреча продлилась 1 час 13 минут. Касаткина 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и не использовала ни одного брейк-пойнта из 3 заработанных. На счету Крейчиковой — 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

В следующем раунде Крейчикова встретится с победительницей матча Даяна Ястремская (Украина) — Кэти Макнелли (США).

Действующей победительницей турнира в Цинциннати является белоруска Виктория Азаренко. Призовой фонд текущих соревнований составил $ 2 114 989.

Цинциннати (ж). 1-й круг
16 августа 2021, понедельник. 20:25 МСК
Барбора Крейчикова
10
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Дарья Касаткина
27
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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