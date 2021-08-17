Карацев и Лайович уступили в первом круге турнира в Цинциннати в парном разряде

Российский теннисист Аслан Карацев вместе с сербом Душаном Лайовичем в первом круге парного разряда турнира в Цинциннати уступили сальвадорцу Марсело Аревало и итальянцу Фабио Фоньини.
Матч завершился со счетом 5:7, 7:6 (7:5), 9:11. Карацев и Лайович сделали пять эйсов и шесть двойных ошибок, а также реализовали три брейк-пойнта из восьми.
Во втором раунде Аревало и Фоньини встретятся с победителями противостояния Кевин Кравиц (Германия)/Хрия Текэу (Румыния) и Федерико Дельбонис/Диего Шварцман (оба – Аргентина).
Карацев в первом круге одиночного разряда встретится с хорватом Марином Чиличем.
Ранее российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В стартовом матче Касаткина в двух сетах проиграла девятой сеяной, представительнице Чехии Барборе Крейчиковой со счётом 3:6, 2:6.
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