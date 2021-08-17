Энди Роддик: мне всё равно, будет ли Федерер так же хорош, как прежде. Это неважно

Бывшая первая ракетка мира американец Энди Роддик прокомментировал решение 40-летнего швейцарца Роджера Федерера досрочно завершить сезон из-за предстоящей операции на колене.
«Роджер осознавал своё состояние после двух предыдущих операций на колене. Он двигался не так хорошо. Он был тенью прежнего Роджера и не так хорошо удерживал свою подачу. Он понимает, что это тяжёлая битва. Я надеюсь, что он завершит карьеру на своих условиях. Мне всё равно, будет ли он так же хорош, как прежде. Это не так уж важно. Главное, чтобы он попрощался с теннисом так, как хочет.
Если он хочет попрощаться с болельщиками на одном из турниров, то должен сделать это. Ужасно видеть, что кумиры уходят из-за состояния организма. Но давайте признаем, Федерер играл до 40, и до этого его тело справлялось блестяще», — приводит слова Роддика Daily Express.
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