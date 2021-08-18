Рублёв, Циципас и Рууд вошли в число участников Кубка Лэйвера

Седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв вошёл в число участников Кубка Лэйвера. Он вместе с греком Стефаносом Циципасом и норвежцем Каспером Руудом пополнили состав команды Европы, сообщает журналист Жозе Моргаду на своей странице в «Твиттере».
Отметим, что из-за травм в соревнованиях не примут участия швейцарец Роджер Федерер и австриец Доминик Тим, которые входили в команду Европы.
В данный момент составы команд Европы и мира выглядят следующим образом:
Команда Европы
Даниил Медведев (Россия)
Стефанос Циципас (Греция)
Александр Зверев (Германия)
Андрей Рублёв (Россия)
Маттео Берреттини (Италия)
Каспер Рууд (Норвегия).
Команда мира
Денис Шаповалов (Канада)
Диего Шварцман (Аргентина)
Феликс Оже-Альяссим (Канада).
Кубок Лэйвера — 2021 пройдёт с 24 по 26 сентября в Бостоне (США). Турнир, в организации которого принял участие Федерер, проводится с 2017 года через две недели после US Open. Соревнования 2020 года были перенесены на 2021-й из-за изменений в календаре, связанных с пандемией коронавируса. Ранее российские теннисисты ни разу не участвовали в Кубке Лэйвера.
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