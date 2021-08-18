Наоми Осака стартовала на турнире в Цинциннати с победы над Кори Гауфф

Вторая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака пробилась в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), который является последним крупным стартом перед US Open — 2021.
В матче второго круга вторая сеяная Осака в трёх сетах одолела представительницу США Кори Гауфф. Поединок продлился 1 час 52 минуты и завершился со счётом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу японки. Осака 10 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету Гауфф — 8 эйсов, 9 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.
В следующем раунде Осака сразится с победительницей матча Бернарда Пера (США) — Хиль Белен Тайхман (Швейцария).
Отметим, что на грядущем US Open Осаке предстоит защищать титул, который она завоевала в 2020 году, в финале обыграв белоруску Викторию Азаренко со счётом 1:6, 6:3, 6:3.
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