Андрей Рублёв: по крайней мере мне не придётся играть с Иснером
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Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв забавно прокомментировал тот факт, что его соперником в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) будет представитель Франции Бенуа Пэр.
«По крайней мере мне не придётся играть с Джоном Иснером. Если бы он победил, мы бы сыграли на третьем „Мастерсе“ подряд. Два предыдущих матча я проиграл», — сказал Рублёв в интервью на корте.
В матче третьего круга турнира в Цинциннати Рублёв в двух сетах обыграл француза Гаэля Монфиса со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:5). Пэр впервые за 8 лет вышел в четвертьфинал «Мастерса», обыграв американца Джона Иснера — 7:6 (7:1), 6:7 (2:7), 6:1.
На минувшей неделе Андрей проиграл Джону в третьем круге «Мастерса» в Торонто.
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