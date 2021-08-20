Даниил Медведев объяснил, почему тяжело выиграть «Мастерсы» в Торонто и Цинциннати подряд

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о том, почему игрокам тяжело подряд завоевать титулы на «Мастерсе» в Канаде и в Цинциннати (США). На минувшей неделе уроженец Москвы выиграл турнир в Торонто (Канада). В Цинциннати он уже дошёл до четвертьфинала, где сыграет с представителем Испании Пабло Карреньо-Бустой.
«Выиграть турниры в Торонто и Цинциннати подряд тяжело, потому что тебе приходится две недели подряд играть с лучшими теннисистами мира. Но я всё ещё молод, чувствую, что готов на 100 %. Именно поэтому я постараюсь сделать это», — приводит слова Медведева официальный сайт тура.
В финале «Мастерса» в Торонто Даниил обыграл американца Райлли Опелку. Это его 12-й титул в карьере и третий в сезоне-2021. Ранее в этом году Медведев побеждал на соревнованиях на Мальорке и в Марселе.
- 20 августа 2021
-
08:56
-
08:35
-
08:25
-
07:02
-
04:18
-
03:54
-
00:52
-
00:23
- 19 августа 2021
-
23:57
-
23:36
-
23:17
-
22:43
-
22:19
-
21:34
-
20:45
-
19:05
-
18:36
-
17:32
-
17:00
-
15:59
-
14:56
-
12:59
-
12:33
-
11:56
-
11:39
-
10:58
-
10:34
-
09:57
-
09:23
-
08:53
-
08:45
-
03:18
-
03:00
-
02:04
-
00:52