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Даниил Медведев объяснил, почему тяжело выиграть «Мастерсы» в Торонто и Цинциннати подряд

Даниил Медведев объяснил, почему тяжело выиграть «Мастерсы» в Торонто и Цинциннати подряд
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Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о том, почему игрокам тяжело подряд завоевать титулы на «Мастерсе» в Канаде и в Цинциннати (США). На минувшей неделе уроженец Москвы выиграл турнир в Торонто (Канада). В Цинциннати он уже дошёл до четвертьфинала, где сыграет с представителем Испании Пабло Карреньо-Бустой.

«Выиграть турниры в Торонто и Цинциннати подряд тяжело, потому что тебе приходится две недели подряд играть с лучшими теннисистами мира. Но я всё ещё молод, чувствую, что готов на 100 %. Именно поэтому я постараюсь сделать это», — приводит слова Медведева официальный сайт тура.

В финале «Мастерса» в Торонто Даниил обыграл американца Райлли Опелку. Это его 12-й титул в карьере и третий в сезоне-2021. Ранее в этом году Медведев побеждал на соревнованиях на Мальорке и в Марселе.

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