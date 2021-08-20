Даниил Медведев: после матча с Димитровым у меня синяк на икре

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал о подготовке к Открытому чемпионату США, а также о подробностях падения, произошедшего во время матча третьего круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). По ходу встречи с болгарином Григором Димитровым Даниил запнулся, догоняя мяч, и упал. Димитров подошёл к нему и помог подняться.
«Вы не видите этого на видео, но моя ракетка попала мне между ног и ударила сзади по икре. Я не знаю, как это произошло. У меня синяк на икре. Синяк есть синяк. Ничего серьёзного.
Чем больше матчей я смогу выиграть на этих двух турнирах серии «Мастерс», похожих на Нью-Йорк, тем больше у меня уверенности. Уверенность — это главное. Здорово приезжать на US Open, зная, что ты способен хорошо играть. Теперь я знаю, что это возможно. «Большой шлем» есть «Большой шлем». Это крутые турниры. Противники хотят победить тебя, а ты надеешься, что покажешь свой лучший теннис», — приводит слова Медведева АР News.
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