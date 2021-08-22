Стефанос Циципас ответил на обвинения Александра Зверева в жульничестве

Третья ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас ответил немцу Александру Звереву на обвинения в жульничестве. В полуфинале «Мастерса» в Цинциннати (США) Зверев заявил, что Циципас, запросив перерыв и уйдя в туалет, взял с собой сумку с телефоном, с которого получал подсказки от своего тренера и отца – Апостолоса Циципаса.
«Я уже всё сказал. В этом нет ничего безумного. Это не астрофизика, я уходил с корта, чтобы переодеться. Было бы не очень красиво, если бы я снимал шорты на глазах у публики. Я предпочитаю переодеваться в раздевалке. Полностью – вплоть до носков и кроссовок.
Не думаю, что в этом есть что-то безумное. Я потею чуть больше остальных. Некоторые меня из-за этого подкалывают, но мне правда необходимо переодеваться. Нужно проявлять к этому понимание. Я не перестану этого делать. Мне приятнее выходить на корт свежим, когда я начинаю новый сет», — приводит слова Циципаса журналист Мусаб Абид в своём «твиттере».
Отметим, что в итоге Зверев обыграл Циципаса со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:4), за титул Цинциннати он поборется с россиянином Андреем Рублёвым.
- 22 августа 2021
-
12:43
-
12:35
-
12:31
-
12:07
-
11:32
-
11:23
-
11:06
-
11:03
-
10:20
-
10:03
-
10:02
-
06:02
-
04:52
-
03:53
-
02:43
-
01:35
-
00:24
- 21 августа 2021
-
23:05
-
22:55
-
22:33
-
21:28
-
19:36
-
19:08
-
15:18
-
14:39
-
13:11
-
12:45
-
12:38
-
11:54
-
06:20
-
04:53
-
04:24
-
03:43
-
02:57
-
01:23