Стефанос Циципас ответил на обвинения Александра Зверева в жульничестве

Третья ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас ответил немцу Александру Звереву на обвинения в жульничестве. В полуфинале «Мастерса» в Цинциннати (США) Зверев заявил, что Циципас, запросив перерыв и уйдя в туалет, взял с собой сумку с телефоном, с которого получал подсказки от своего тренера и отца – Апостолоса Циципаса.

«Я уже всё сказал. В этом нет ничего безумного. Это не астрофизика, я уходил с корта, чтобы переодеться. Было бы не очень красиво, если бы я снимал шорты на глазах у публики. Я предпочитаю переодеваться в раздевалке. Полностью – вплоть до носков и кроссовок.

Не думаю, что в этом есть что-то безумное. Я потею чуть больше остальных. Некоторые меня из-за этого подкалывают, но мне правда необходимо переодеваться. Нужно проявлять к этому понимание. Я не перестану этого делать. Мне приятнее выходить на корт свежим, когда я начинаю новый сет», — приводит слова Циципаса журналист Мусаб Абид в своём «твиттере».

Отметим, что в итоге Зверев обыграл Циципаса со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:4), за титул Цинциннати он поборется с россиянином Андреем Рублёвым.