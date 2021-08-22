Зверев обыграл Циципаса и встретится с Рублёвым в финале турнира в Цинциннати

Немец Александр Зверев стал финалистом турнира в Цинциннати. На стадии полуфинала он обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:4).

Продолжительность встречи составила 2 часа 43 минуты. За это время Циципас сделал 10 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнта. Зверев, в свою очередь, сделал 15 эйсов, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 5 брейк-пойнта.

Зверев в финале турнира встретится с россиянином Андреем Рублёвым, который в своём полуфинальном матче одолел соотечественника Даниила Медведева.

Призовой фонд турнира в Цинциннати составил более $ 3 млн. Его прошлогодним победителем является первая ракетка мира, серб Новак Джокович, который отказался защищать титул.