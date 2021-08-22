Зверев обыграл Циципаса и встретится с Рублёвым в финале турнира в Цинциннати
Поделиться
Немец Александр Зверев стал финалистом турнира в Цинциннати. На стадии полуфинала он обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:4).
Продолжительность встречи составила 2 часа 43 минуты. За это время Циципас сделал 10 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнта. Зверев, в свою очередь, сделал 15 эйсов, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 5 брейк-пойнта.
Зверев в финале турнира встретится с россиянином Андреем Рублёвым, который в своём полуфинальном матче одолел соотечественника Даниила Медведева.
Призовой фонд турнира в Цинциннати составил более $ 3 млн. Его прошлогодним победителем является первая ракетка мира, серб Новак Джокович, который отказался защищать титул.
Комментарии
- 22 августа 2021
-
04:52
-
03:53
-
02:43
-
01:35
-
00:24
- 21 августа 2021
-
23:05
-
22:55
-
22:33
-
21:28
-
19:36
-
19:08
-
15:18
-
14:39
-
13:11
-
12:45
-
12:38
-
11:54
-
06:20
-
04:53
-
04:24
-
03:43
-
02:57
-
01:23
-
00:48
- 20 августа 2021
-
23:17
-
21:56
-
21:46
-
21:15
-
20:01
-
17:07
-
13:20
-
12:59
-
12:37
-
11:54
-
11:18
Партнерский контент