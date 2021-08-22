Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зверев обыграл Циципаса и встретится с Рублёвым в финале турнира в Цинциннати

Зверев обыграл Циципаса и встретится с Рублёвым в финале турнира в Цинциннати
Комментарии

Немец Александр Зверев стал финалистом турнира в Цинциннати. На стадии полуфинала он обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:4).

Продолжительность встречи составила 2 часа 43 минуты. За это время Циципас сделал 10 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнта. Зверев, в свою очередь, сделал 15 эйсов, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 5 брейк-пойнта.

Зверев в финале турнира встретится с россиянином Андреем Рублёвым, который в своём полуфинальном матче одолел соотечественника Даниила Медведева.

Призовой фонд турнира в Цинциннати составил более $ 3 млн. Его прошлогодним победителем является первая ракетка мира, серб Новак Джокович, который отказался защищать титул.

Цинциннати (м). 1/2 финала
22 августа 2021, воскресенье. 01:10 МСК
Александр Зверев
5
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7 7
4 		6 6 4
         
Стефанос Циципас
3
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021