Прошла жеребьёвка турнира в Уинстон-Сейлеме, где сыграют Ник Кирьос и Энди Маррей
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Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-250, который пройдёт в Уинстон-Сейлеме (США) с 22 по 28 августа.
Возглавил посев соревнований испанец Пабло Карреньо-Буста, в матче второго круга он сыграет с победителем поединка Раду Албот (Молдавия) – Квон Сон У (Южная Корея). Вторым сеяным стал представитель Бельгии Давид Гоффен, во втором круге он сыграет либо с Джеймсом Даквортом (Австралия), либо с Тьяго Монтейро (Бразилия).
В первом круге основное внимание будет приковано к поединку австралийца Ника Кирьоса и британца Энди Маррея, получившего уайлд-кард от организаторов. Победитель сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.
Призовой фонд турнира в Уинстон-Сейлеме составил более $ 717 тыс. Его действующим победителем является поляк Хуберт Хуркач.
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