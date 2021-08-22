Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Екатерина Александрова уступила в первом круге турнира в Кливленде

Екатерина Александрова уступила в первом круге турнира в Кливленде
Комментарии

Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила в первом круге турнира в Кливленде румынке Ирине Бегу со счётом 6:7 (3:7), 3:6. Продолжительность встречи составила 58 минут.

За всю игру Екатерина сделала 4 подачи навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. На счету румынки 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 брейка при 11 брейк-пойнтах.

В следующем круге Ирина Бегу встретится с победителем пары Мария Матеас (США) — Полона Херцог (Словакия).

Завтра свои первые матчи в Кливленде проведут Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Анна Блинкова. Вера Звонарёва начнёт выступление со второго круга. Всего участие в соревнованиях принимают 27 спортсменок. Призовой фонд составляет $ 300 000.

Кливленд. 1-й круг
22 августа 2021, воскресенье. 19:10 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		3  
7 7 		6  
         
Ирина Бегу
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021