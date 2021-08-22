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Эшли Барти выиграла турнир в Цинциннати

Эшли Барти выиграла турнир в Цинциннати
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Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти обыграла Хиль Белен Тайхман из Швейцарии в финале турнира в Цинциннати со счётом 6:3, 6:1.

На счету Барти 8 подач навылет, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14. Хиль Белен Тайхман сделала 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 2. В середине второго сета швейцарке потребовалась помощь медицинского работника из-за повреждения голеностопа.

Для австралийки титул в Цинциннати стал 13-м под эгидой WTA.

Призовой фонд соревнований составил $ 2 114 989. Всего участие в турнире приняли 56 спортсменок. Среди них — 4 россиянки. Вероника Кудерметова — единственная из них, кому удалось выйти во второй круг, где она уступила Петре Квитовой из Чехии.

Цинциннати (ж). Финал
22 августа 2021, воскресенье. 21:10 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		1  
         
Хиль Белен Тайхман
76
Швейцария
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман
Комментарии
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