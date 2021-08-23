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Звонарёва вышла во второй круг турнира в Кливленде, где может сыграть с Соррибес-Тормо

Звонарёва вышла во второй круг турнира в Кливленде, где может сыграть с Соррибес-Тормо
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Бывшая вторая ракетка мира, российская теннисистка Вера Звонарёва вышла во второй круг турнира категории WTA-250, который проходит в Кливленде (США).

В матче первого круга Звонарёва в двух сетах обыграла квалифаера, представительницу Норвегии Улрикке Эйкери со счётом 6:4, 6:2. Встреча продлилась 1 час 25 минут. Звонарёва 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Эйкери — ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

В следующем раунде Звонарёва сразится с победительницей матча Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Алекса Глатч (США).

Призовой фонд турнира в Кливленде составил ровно $ 300 тыс. Соревнования продлятся до 28 августа.

Кливленд. 1-й круг
23 августа 2021, понедельник. 17:10 МСК
Вера Звонарёва
101
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Улрикке Эйкери
291
Норвегия
Улрикке Эйкери
У. Эйкери
Комментарии
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