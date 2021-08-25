Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Кливленде

Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Кливленде
Комментарии

Российская теннисистка Дарья Касаткина победила во втором круге турнира в Кливленде. В 1/8 финала россиянка обыграла представительницу США Кэти Макнелли со счётом 2:6, 6:4, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут. За это время россиянка сделал 3 подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету американки 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Следующим соперником Касаткиной станет представительница Польши Магда Линетт, которая в своё матче первого круга обыграла американку Эмину Бектас.

Призовой фонд турнира в Кливленде, который стартовал 22 августа, составил ровно $ 300 тыс. Соревнования продлятся до 28 августа.

Кливленд. 2-й круг
25 августа 2021, среда. 01:35 МСК
Дарья Касаткина
27
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		4 2
         
Кэти Макнелли
134
США
Кэти Макнелли
К. Макнелли
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021