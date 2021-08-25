Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Кливленде

Российская теннисистка Дарья Касаткина победила во втором круге турнира в Кливленде. В 1/8 финала россиянка обыграла представительницу США Кэти Макнелли со счётом 2:6, 6:4, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут. За это время россиянка сделал 3 подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету американки 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Следующим соперником Касаткиной станет представительница Польши Магда Линетт, которая в своё матче первого круга обыграла американку Эмину Бектас.

Призовой фонд турнира в Кливленде, который стартовал 22 августа, составил ровно $ 300 тыс. Соревнования продлятся до 28 августа.