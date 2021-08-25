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Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Чикаго, где сыграет с Кристиной Младенович

Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Чикаго, где сыграет с Кристиной Младенович
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Шестая ракетка мира украинка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Чикаго-1 (США).

В матче второго круга первая сеяная Свитолина в двух сетах обыграла представительницу Франции Фиону Ферро со счётом 6:4, 6:4. Для этого Элине понадобился 1 час 38 минут. Свитолина 3 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Ферро — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

За право выйти в полуфинал соревнований украинка сразится с ещё одной француженкой Кристиной Младенович (7), которая ранее обыграла канадку Франсуазу Абанду.

Турнир в Чикаго проходит с 22 по 28 августа. Его общий призовой фонд составил более $ 235 тыс.

Чикаго-1. 2-й круг
25 августа 2021, среда. 20:30 МСК
Элина Свитолина
6
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Фиона Ферро
80
Франция
Фиона Ферро
Ф. Ферро
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