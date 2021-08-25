«Вау, так горячо». Даниил Медведев – о фотосессии Андрея Рублёва в Нью-Йорке

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев забавно отреагировал на опубликованную в «Инстаграме» фотоссесию седьмого номера рейтинга ATP Андрея Рублёва.
Публикация доступна в «инстаграме» Андрея Рублёва.
«Вау, так горячо», — прокомментировал снимки Медведев, используя эмодзи «лицо с сердечками вместо глаз». Отметим, что на пост Рублёва также отреагировали теннисистка Елена Веснина («Ауч») и фигурист Максим Ковтун («Пушка»).
Медведев и Рублёв в данный момент находятся в Нью-Йорке, где готовятся к старту Открытого чемпионата США – 2021. Он пройдёт в период с 30 августа по 12 сентября.
Ранее Рублёв обыграл Медведева в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) со счётом 2:6, 6:3, 6:3. Однако в финале Андрей уступил немцу Александру Звереву со счётом 2:6, 3:6.
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