«Ты просто осьминог». Карен Хачанов опубликовал фото с Даниилом Медведевым из Нью-Йорка

28-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал совместное фото с кортов Нью-Йорка со второй ракеткой мира соотечественником Даниилом Медведевым. Оба спортсмена готовятся к выступлению на Открытом чемпионате США – 2021.

Публикация доступна в «инстаграме» Карена Хачанова.

«Инда хаус», — прокомментировал снимок Хачанов. На публикацию отреагировал сам Медведев. «Ты просто космос», — написал Даниил, добавив к подписи эмодзи «древесина». «А ты просто осьминог», — ответил Хачанов, использовав эмодзи.

Открытый чемпионат США пройдёт в период с 30 августа по 12 сентября. Организаторы турнира допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, что в прошлом, 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса. У мужчин чемпионом турнира стал австриец Доминик Тим, у женщин лучшей была японка Наоми Осака.