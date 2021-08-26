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Касаткина не смогла выйти в полуфинал турнира в Кливленде, уступив Линетт

Касаткина не смогла выйти в полуфинал турнира в Кливленде, уступив Линетт
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Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-250 в Кливленде (США). В четвертьфинальном матче первая сеяная Касаткина потерпела поражение от шестой ракетки соревнований представительницы Польши Магды Линетт со счётом 1:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты.

Касаткина 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. Линетт подала 6 эйсов, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов.

За выход в финал турнира в Кливленде Линетт сыграет с румынкой Ириной Бегу, которая в четвертьфинале нанесла поражение представительнице Беларуси Александре Саснович со счётом 6:2, 6:4.

Турнир в Кливленде проходит впервые, его призовой фонд составляет $ 300 тыс.

Кливленд. 1/4 финала
26 августа 2021, четверг. 19:05 МСК
Дарья Касаткина
27
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2  
6 		6  
         
Магда Линетт
51
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Кливленд. 1/4 финала
26 августа 2021, четверг. 17:10 МСК
Ирина Бегу
74
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Александра Саснович
99
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
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