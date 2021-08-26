Касаткина не смогла выйти в полуфинал турнира в Кливленде, уступив Линетт
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Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-250 в Кливленде (США). В четвертьфинальном матче первая сеяная Касаткина потерпела поражение от шестой ракетки соревнований представительницы Польши Магды Линетт со счётом 1:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты.
Касаткина 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. Линетт подала 6 эйсов, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов.
За выход в финал турнира в Кливленде Линетт сыграет с румынкой Ириной Бегу, которая в четвертьфинале нанесла поражение представительнице Беларуси Александре Саснович со счётом 6:2, 6:4.
Турнир в Кливленде проходит впервые, его призовой фонд составляет $ 300 тыс.
Кливленд. 1/4 финала
26 августа 2021, четверг. 19:05 МСК
27
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
0 : 2
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Магда Линетт
М. Линетт
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