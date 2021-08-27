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Свитолина отдала лишь гейм Младенович в четвертьфинале турнира в Чикаго

Свитолина отдала лишь гейм Младенович в четвертьфинале турнира в Чикаго
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Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира в Чикаго. На стадии четвертьфинала украинка разгромила представительницу Франции Кристину Младенович со счётом 6:1, 6:0.

Продолжительность встречи составила 56 минут. За это время Свитолина сделала 4 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету француженки 2 двойные ошибки.

Соперницей Свитолины по полуфиналу станет швейцарка Ребекка Петерсон, которая в своём четвертьфинальном матче обыграла чешку Терезу Мартинцову. Полуфинальный матч между Свитолиной и Петерсон пройдет 27 августа. Ориентировочное время начала встречи – 19:00 мск.

Турнир в Чикаго проходит с 22 по 28 августа. Его общий призовой фонд составил более $ 235 тыс.

Чикаго-1. 1/4 финала
27 августа 2021, пятница. 00:35 МСК
Элина Свитолина
6
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		0  
         
Кристина Младенович
57
Франция
Кристина Младенович
К. Младенович
Комментарии
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