Свитолина отдала лишь гейм Младенович в четвертьфинале турнира в Чикаго

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира в Чикаго. На стадии четвертьфинала украинка разгромила представительницу Франции Кристину Младенович со счётом 6:1, 6:0.

Продолжительность встречи составила 56 минут. За это время Свитолина сделала 4 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету француженки 2 двойные ошибки.

Соперницей Свитолины по полуфиналу станет швейцарка Ребекка Петерсон, которая в своём четвертьфинальном матче обыграла чешку Терезу Мартинцову. Полуфинальный матч между Свитолиной и Петерсон пройдет 27 августа. Ориентировочное время начала встречи – 19:00 мск.

Турнир в Чикаго проходит с 22 по 28 августа. Его общий призовой фонд составил более $ 235 тыс.