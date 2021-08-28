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Румынская теннисистка Ирина Бегу стала первой финалисткой турнира в Кливленде

Румынская теннисистка Ирина Бегу стала первой финалисткой турнира в Кливленде
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Румынская теннисистка Ирина Бегу вышла в финал турнира категории WTA-250 в Кливленде (США). В полуфинальном матче Бегу нанесла поражение шестой ракетке соревнований представительнице Польши Магде Линетт со счётом 7:6 (7:5), 6:2. Встреча продолжалась 1 час 45 минут.

Бегу 11 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. Линетт не подала ни одного эйса, дважды ошиблась на подаче и использовала все три возможности взять подачу соперницы.

За титул Бегу сыграет с победительницей второго полуфинального матча, в котором встретятся седьмая сеяная испанка Сара Соррибес-Тормо и вторая ракетка турнира Анетт Контавейт из Эстонии.

Турнир в Кливленде проходит впервые, его призовой фонд составляет $ 300 тыс.

Кливленд. 1/2 финала
27 августа 2021, пятница. 21:05 МСК
Магда Линетт
51
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		2  
7 7 		6  
         
Ирина Бегу
74
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу
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