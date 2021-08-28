Румынская теннисистка Ирина Бегу стала первой финалисткой турнира в Кливленде
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Румынская теннисистка Ирина Бегу вышла в финал турнира категории WTA-250 в Кливленде (США). В полуфинальном матче Бегу нанесла поражение шестой ракетке соревнований представительнице Польши Магде Линетт со счётом 7:6 (7:5), 6:2. Встреча продолжалась 1 час 45 минут.
Бегу 11 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. Линетт не подала ни одного эйса, дважды ошиблась на подаче и использовала все три возможности взять подачу соперницы.
За титул Бегу сыграет с победительницей второго полуфинального матча, в котором встретятся седьмая сеяная испанка Сара Соррибес-Тормо и вторая ракетка турнира Анетт Контавейт из Эстонии.
Турнир в Кливленде проходит впервые, его призовой фонд составляет $ 300 тыс.
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