Румынская теннисистка Ирина Бегу стала первой финалисткой турнира в Кливленде

Румынская теннисистка Ирина Бегу вышла в финал турнира категории WTA-250 в Кливленде (США). В полуфинальном матче Бегу нанесла поражение шестой ракетке соревнований представительнице Польши Магде Линетт со счётом 7:6 (7:5), 6:2. Встреча продолжалась 1 час 45 минут.

Бегу 11 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. Линетт не подала ни одного эйса, дважды ошиблась на подаче и использовала все три возможности взять подачу соперницы.

За титул Бегу сыграет с победительницей второго полуфинального матча, в котором встретятся седьмая сеяная испанка Сара Соррибес-Тормо и вторая ракетка турнира Анетт Контавейт из Эстонии.

Турнир в Кливленде проходит впервые, его призовой фонд составляет $ 300 тыс.