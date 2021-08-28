Медведев: мы здесь для того, чтобы не дать Джоковичу выиграть US Open

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своих целях на Открытом чемпионате США, в первом круге которого он сыграет с французом Ришаром Гаске.

«Джокович просто потрясающий. Но хочу сказать, что сделаю всё возможное, чтобы у каждого из «Большой тройки» осталось по 20 побед на турнирах «Большого шлема». Уверен, что Новак хочет выиграть 45 мэйджоров и играть до тех пор, пока ему не исполнится 55 лет. Но мы здесь, чтобы сыграть с ним на одном уровне и победить его.

Мы здесь для того, чтобы не дать ему выиграть US Open. Если говорить только за себя, то я хочу выиграть US Open. Мне всё равно, с кем играть в финале — с победителем квалификации или с Новаком. Я просто хочу выиграть этот турнир», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.