Медведев: мы здесь для того, чтобы не дать Джоковичу выиграть US Open

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своих целях на Открытом чемпионате США, в первом круге которого он сыграет с французом Ришаром Гаске.
«Джокович просто потрясающий. Но хочу сказать, что сделаю всё возможное, чтобы у каждого из «Большой тройки» осталось по 20 побед на турнирах «Большого шлема». Уверен, что Новак хочет выиграть 45 мэйджоров и играть до тех пор, пока ему не исполнится 55 лет. Но мы здесь, чтобы сыграть с ним на одном уровне и победить его.
Мы здесь для того, чтобы не дать ему выиграть US Open. Если говорить только за себя, то я хочу выиграть US Open. Мне всё равно, с кем играть в финале — с победителем квалификации или с Новаком. Я просто хочу выиграть этот турнир», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
- 28 августа 2021
-
01:01
-
00:05
- 27 августа 2021
-
23:37
-
23:23
-
21:23
-
16:59
-
16:55
-
16:43
-
16:24
-
15:44
-
15:27
-
14:51
-
13:01
-
11:45
-
11:31
-
11:21
-
10:56
-
09:57
-
09:37
-
02:26
-
02:03
-
01:33
-
01:04
-
00:15
- 26 августа 2021
-
20:31
-
20:11
-
19:54
-
17:40
-
16:53
-
16:46
-
16:34
-
15:15
-
14:36
-
14:02
-
12:50