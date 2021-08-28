Контавейт выиграла турнир в Кливленде, одолев в финале Бегу

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт стала победительницей турнира категории WTA 250 в Кливленде (США). В решающем матче вторая сеяная Контавейт нанесла поражение румынке Ирине Бегу со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 55 минут.

Контавейт дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и использовала обе возможности взять подачу соперницы. Бегу подала пять эйсов, пять раз ошиблась на подаче и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов.

Для Контавейт это второй титул в карьере, первый в сезоне-2021.

Турнир в Кливленде проходил впервые, его призовой фонд составлял $ 300 тыс. Лидером посева была россиянка Дарья Касаткина, однако в четвертьфинале она уступила шестой ракетке турнира польке Магде Линетт со счётом 1:6, 2:6. В полуфинале Линетт проиграла Бегу – 6:7, 2:6.