Симона Халеп обыграла Камилу Джорджи и вышла во второй круг US Open — 2021

13-я ракетка мира румынка Симона Халеп вышла во второй круг Открытого чемпионата США — 2021. В стартовом матче Халеп (12) в двух сетах обыграла 36-й номер рейтинга итальянку Камилу Джорджи со счётом 6:4, 7:6 (7:3).
Встреча продлилась 1 час 35 минут. Халеп 6 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 3. На счету Джорджи — 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.
В следующем раунде Халеп предстоит сразиться с представительницей Словакии Кристиной Кучовой.
Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 27 200 000. Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака. Организаторы соревнований допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, что в прошлом, 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса.
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