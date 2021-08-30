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Симона Халеп обыграла Камилу Джорджи и вышла во второй круг US Open — 2021

Симона Халеп обыграла Камилу Джорджи и вышла во второй круг US Open — 2021
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13-я ракетка мира румынка Симона Халеп вышла во второй круг Открытого чемпионата США — 2021. В стартовом матче Халеп (12) в двух сетах обыграла 36-й номер рейтинга итальянку Камилу Джорджи со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

Встреча продлилась 1 час 35 минут. Халеп 6 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 3. На счету Джорджи — 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

В следующем раунде Халеп предстоит сразиться с представительницей Словакии Кристиной Кучовой.

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 27 200 000. Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака. Организаторы соревнований допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, что в прошлом, 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса.

US Open (ж). 1-й круг
30 августа 2021, понедельник. 18:10 МСК
Камила Джорджи
36
Италия
Камила Джорджи
К. Джорджи
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 3  
6 		7 7  
         
Симона Халеп
13
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
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