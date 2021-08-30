Евгений Донской в упорной борьбе уступил Феликсу Оже-Альяссиму в первом круге US Open

Российский теннисист Евгений Донской не сумел пробиться во второй круг Открытого чемпионата США — 2021.

Пробившийся в основную сетку путём квалификации Донской в матче первого круга в упорной борьбе уступил представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму (12) со счётом 6:7 (0:7), 6:3, 6:7 (1:7), 6:7 (8:10). Встреча продлилась 4 часа 2 минуты. Донской 8 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету Оже-Альяссима — 14 эйсов, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 27 200 000. Действующим победителем турнира является австриец Доминик Тим, которые не примет участия в соревнованиях из-за травмы.