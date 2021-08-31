Рахимова обыграла Младенович и сыграет с Александровой во втором круге US Open

Российская теннисистка Камилла Рахимова вышла во второй круг Открытого чемпионата США. На старте турнира она обыграла представительницу Франции Кристину Младенович.

Продолжительность встречи составила 2 часа 18 минут. За это время россиянка сделала 2 подачи навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. Младенович, в свою очередь, сделала 1 эйс, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов.

В следующем круге Рахимова сыграет с соотечественницей Екатериной Александровой.

Открытый чемпионат США проходит с 30 августа по 12 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $ 57,5 млн. Действующим победителем US Open японка Наоми Осака, которая в финальном матче 2020 года одержала победу над белорусской Викторией Азаренко.