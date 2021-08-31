Варвара Грачёва вышла во второй круг US Open — 2021, где встретится с Паулой Бадосой

Российская теннисистка Варвара Грачёва пробилась во второй раунд Открытого чемпионата США – 2021. В матче первого круга россиянка в трёх сетах обыграла представительницу Испании Нурию Парризас-Диас со счётом 5:7, 6:0, 6:2.

Продолжительность поединка составила 2 часа 22 минуты. Грачёва 5 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 17. На счету Парризас-Диас — 2 эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Во втором круге US Open – 2021 Грачёву ждёт встреча с другой испанкой – Паулой Бадосой (24).

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака. Организаторы соревнований допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, в прошлом, 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса.