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Мугуруса: Азаренко отличный игрок, независимо от её состояния

Мугуруса: Азаренко отличный игрок, независимо от её состояния
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Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поделилась ожиданиями от матча с белоруской Викторией Азаренко в рамках третьего круга Открытого чемпионата США.

«Это будет очень трудный матч. Виктория всегда отлично играет здесь, в Нью-Йорке. Думаю, у неё за плечами три финала. Я с большим нетерпением жду таких встреч. Сейчас у меня было два тяжёлых матча, и это будет ещё один. Самое лучшее в карьере — возможность сыграть с теннисистками топ-уровня. Виктория – отличный игрок, независимо от того, каково её состояние. Даже если она не выступает в туре, я чувствую, что она всегда опасный игрок, потому что, если ты раньше играл великолепно, ты всегда можешь сыграть великолепно. Она одна из лучших игроков в мире», — приводит слова Мугурусы US Open.

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